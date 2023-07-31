Общество

Благотворительный показ фильма «За Палыча» организовали в Пскове

Более 100 семей бойцов СВО смогли увидеть фильм «За Палыча». Псковские активистки «Женского движения Единой России» для семей, чьи защитники находятся на СВО, организовали показ художественного фильма «За Палыча». Сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Картина режиссёра Андрея Богатырёва, созданная при поддержке телеканала «Россия 1», поднимает вечные темы и темы на злобу дня.

«Главный герой фильма мажор Тёма Голубь, чьи проблемы обычно решал влиятельный папа, по щелчку пальцев лишается привычной "сладкой" жизни: отца снимают с выборов, семья теряет богатый дом, а сам "золотой" ребёнок отправляется в армию. Познав тяготы военной службы, Артём возвращается домой. Встречает внука полковник ВДВ в отставке, Василий Палыч», - рассказали о фильме организаторы показа.

Прототипом героя Сергея Шакурова стал Александр Маргелов – сын Василия Маргелова, «дяди Васи» - основателя ВДВ и комдива Псковской дивизии. Александр Маргелов первый в мире совершил десантирование внутри БМД. История, взятая из реальных воспоминаний, нашла отражение в фильме. Теперь перед дедом Палычем стоит новый вызов. У него пытаются отобрать старый дом. А перед внуком Артёмом стоит выбор – вернуться к привычной жизни или вступиться за Палыча.

«Этот фильм о правде, о совести и других вечных темах. Мы благодарны всем, кто поддержал нашу идею и помог организовать в день ВДВ этот показ», – подчеркнула Наталья Юрченко, региональный координатор проекта «Женское движение Единой России».