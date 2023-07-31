Общество

Об особенностях системы «Честный знак» напомнили псковским предпринимателям

Налогоплательщики, реализующие продукцию, подлежащую обязательной маркировке, должны применять контрольно-кассовую технику (далее – ККТ), обеспечивающую возможность формирования и передачи данных через оператора фискальных данных в систему «Честный Знак», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Систему маркировки товаров «Честный Знак» ввели для того, чтобы сделать рынок прозрачным, отслеживать весь процесс передвижения товара от момента производства до продажи и, тем самым, гарантировать качество конечному потребителю.

На сегодняшний день обязательной маркировке подлежат различные группы товаров. Это лекарства, обувь, некоторые виды одежды, молочная продукция, табачная продукция, меховые изделия, шины, духи и туалетная вода, фотоаппараты, бутилированная вода и упакованная питьевая вода из категории «минеральная».

При продаже маркированного товара в момент расчета по кассе при сканировании кода маркировки с помощью ККТ формируются данные о товарах в виде запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара, благодаря чему система «Честный Знак» «узнает» о том, что маркированный товар продан конечному потребителю и выводит его из оборота.