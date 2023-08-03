Общество

Грозы и сильные порывы ветра надвигаются на Псковскую область

Грозы, ливни и сильные порывы ветра придут в Псковскую область вечером 3 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«Сегодня с периода 19.00-22.00 по Псковской области, начиная с западных районов, ожидаются грозы, при грозах местами ливни, кратковременное усиление ветра, порывы до 15-17 метров в секунду», - предупредили в МЧС.

Напомним, при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101.