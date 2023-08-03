Общество

Площадку для отдыха на берегу озера установил ТОС в великолукской деревне Фотьево

За эффективную работу по благоустройству поблагодарил губернатор Псковской области Михаил Ведерников территориальное общественное самоуправление деревни Фотьево на рабочей встрече сегодня, 3 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

ТОС «Фотьевский край» является активным участником регионального конкурса проектов. Получить деньги с первого раза не получилось, но жители не отчаялись и подали заявку снова.

В рамках реализации проекта на зарастающем пустыре вырубили и убрали кустарники и деревья, увеличили и подсыпали берег озера, установили знак «Я люблю Фотьево», скамейки, игровые элементы, беседки, клумбы, контейнерную площадку для сбора мусора, ограждения в виде камней, ограничительные табличек и так далее.

«Мы исключительно делаем упор на то, что это исключительно общественная территория, где можно отдохнуть» - отметила депутат Великолукского района Ольга Федосеенко.