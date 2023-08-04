Общество

Маткапитал-2023: как получить и куда потратить

В России существует несколько видов финансовой поддержки семей, в которых рождаются дети. Основной из них - это материнский капитал, который теперь можно получить даже на первого ребёнка. В программе ежегодно происходят изменения: индексируется размер маткапитала, корректируются цели, на которые можно потратить средства.

Псковская Лента Новостей нашла ответы на самые популярные вопросы, касающиеся получения данного вида выплат в текущем году, и выяснила, на что чаще всего расходуют пособие псковичи.

1. Кто имеет право на получение материнского (семейного) капитала?

Именной сертификат на маткапитал может получить женщина, родившая или усыновившая: первого ребёнка с 1 января 2020 года; второго ребёнка с 1 января 2007 года; третьего или последующего ребёнка с 1 января 2007 года.

В некоторых случаях право на маткапитал возникает у мужчины. К примеру, если он является единственным усыновителем ребёнка, ранее не воспользовавшегося правом на данную меру поддержки. Также на сертификат может рассчитывать отец, воспитывающий одного или нескольких детей (требования к году рождения детей те же, что у женщин, получающих маткапитал), если их мать умерла или её лишили родительских прав.

Кроме того, федеральное пособие положено несовершеннолетним и людям в возрасте до 23 лет, учащимся очно, если их родители утратили право на получение данных средств.

ВАЖНО: Получатель сертификата и ребёнок должны быть гражданами РФ. Гражданство второго родителя роли не играет. В случае кончины матери или лишение её родительских прав, маткапитал может получить отец или усыновитель, независимо от гражданства.

2. Сколько составляет размер маткапитала в 2023 году?

Семьи, в которых родился первенец, получают от государства 587 тысяч рублей. За второго ребенка положены 775,6 тыс. рублей. Однако если сертификат уже оформлялся на первого малыша, при рождении ещё одного дополнительно предусмотрено 188,7 тыс. рублей.

Кстати, в Псковской области выплачивают ещё и дополнительный региональный маткапитал: на третьего и каждого последующего ребёнка. Размер пособия составляет 100 тысяч рублей.

3. Как получить сертификат на маткапитал?

Сейчас не нужно никуда ходить, чтобы заявить о своём праве на маткапитал. Сертификат автоматически приходит в личный кабинет на «Госуслугах» в течение 5 рабочих дней после регистрации рождения ребёнка в ЗАГСе. На том же портале можно подать заявление о распоряжении средствами и контролировать их остаток.

Если документа по какой-то причине не оказалось в личном кабинете, нужно подать заявление через сайт госуслуг, либо путём личного посещения ближайшего отделения Социального фонда России или МФЦ. При этом потребуется предоставить документы: паспорт заявителя, свидетельство о рождении сына или дочери, их СНИЛС. Опекунам придётся взять с собой документ, подтверждающий опеку. При наличии особых обстоятельств могут потребоваться дополнительные бумаги.

Тем, кто уже получал маткапитал на первого ребёнка, новый сертификат не выдают, - просто увеличивается сумма ранее выданного.

Сертификат не имеет срока годности, им можно воспользоваться в любое время.

С середины апреля 2020 года, когда средства господдержки начали оформляться в беззаявительном порядке, в Псковской области выдали порядка 3000 сертификатов на материнский капитал.

4. Куда можно направить эти средства?

Улучшение жилищных условий

Речь идёт о покупке жилья, использовании маткапитала в качестве первоначального взноса по ипотеке, для погашения ранее взятых жилищных кредитов, строительства или реконструкции жилья.

Деньгами можно воспользоваться только после того, как ребенку исполнится три года. Исключение - уплата первоначального взноса, либо погашение ранее оформленного жилищного кредита. Семья, которая берет ипотеку или хочет досрочно погасить именующуюся, вправе это сделать сразу после рождения или усыновления ребенка.

ВАЖНО: приобрести или построить жилье за счёт средств поддержки разрешается только на территории России. Ремонт квартиры или дома не входит в перечень работ по улучшению жилищных условий, поэтому использовать материнский капитал на эти цели не получится.

По данным отделения Социального фонда России по Псковской области, с момента старта программы почти 15 тысяч жителей региона смогли купить или построить жильё без использования кредитных средств. Более 8300 семей при этом стали собственниками готового жилья, а свыше 2,4 тысяч семей потратили средства на строительство или реконструкцию частных домов. Еще около 4 тысяч псковичей приобрели жилье на средства маткапитала за счет участия в долевом строительстве и кооперативах.

С начала 2023 года жилищные условия за счет материнского капитала без привлечения кредитов улучшили около 130 псковских семей.

Ежемесячные выплаты на ребёнка до 3-х лет семьям с низким доходом

С этого года ежемесячная выплата из маткапитала предоставляется на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца. Раньше семьи могли воспользоваться этой мерой поддержки только при появлении второго ребенка, при этом родители получали одну выплату, даже если в семье имелось несколько малышей до 3 лет. Пособие назначают семьям со средним доходом менее двух прожиточных минимумов на человека.

Более 2 тысяч псковских семей в этом году начали получать ежемесячную выплату из маткапитала благодаря изменению условий её назначения. Размер пособия составляет один прожиточный минимум на ребенка - 13 920 рублей.

Образование детей

Сертификат можно отложить до момента, когда ребёнку потребуются образовательные услуги — будь то детский сад или университет, курсы иностранного языка или автошкола, уроки творчества и спортивные занятия. Главное условие — наличие у организации лицензии на образовательную деятельность.

Маткапиталом можно оплатить обучение у частных преподавателей и даже услуги няни, работающей в качестве индивидуального предпринимателя, - тоже при наличии у них лицензии. Либо можно направить эти средства на оплату жилья и коммунальных услуг в общежитии, предоставленном на время обучения.

За первую половину 2023 года 463 семьи в регионе оплатили образование детей средствами материнского капитала. На эти цели отделение Социального фонда по Псковской области перечислило 19,6 млн рублей.

Накопительная пенсия матери

Средства маткапитала можно включить в состав пенсионных накоплений. Их выплатят в полном объеме после достижения матерью пенсионного возраста, а в случае её смерти - передадут наследникам.

Товары и услуги для детей-инвалидов

При необходимости маткапиталом можно компенсировать затраты на определенные товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. В перечень не разрешенных к оплате за счёт сертификата входят медуслуги, реабилитационные мероприятия, техсредства реабилитации, и так предоставляемые инвалиду за счет средств федерального бюджета.

Маткапитал можно использовать полностью или частями. Через 3 года после рождения или усыновления ребёнка средства разрешено тратить на любые предусмотренные законом цели, а сразу после рождения — лишь на некоторые.

5. Как воспользоваться пособием сразу?

Существует всего четыре законных способа реализовать средства маткапитала сразу после появления ребенка в семье. Ими уже воспользовались 33 865 семей с детьми в Псковской области.

Не дожидаясь трехлетия малыша, маткапитал можно направить:

на погашение ипотеки, в том числе военной. Покупателем по договору может быть владелица сертификата, её супруг, либо они оба. Средства можно поделить на части и оплатить ими два или более жилищных займов, в том числе оформленных до брака. При этом ребёнок должен получить долю в недвижимости;

на компенсацию оплаты товаров и услуг для детей-инвалидов, которые рекомендованы индивидуальной программой реабилитации ребёнка;

на оплату детских садов — находящихся в России и имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности;

на ежемесячные выплаты на ребёнка до 3 лет, которые положены семьям с низкими доходами.

Из этого списка у псковичей наиболее востребованы погашение ипотеки, оплата образовательных услуг и ежемесячные выплаты. За время действия программы государственной поддержки почти 19 000 семей в регионе направили эти средства на ипотеку, более 12 056 оформили ежемесячную выплату, свыше 7 000 родителей оплатили сертификатом образование детей.

6. Можно ли получить материнский капитал наличными?

Маткапитал нельзя обналичить, поменять или продать. Он предусмотрен в виде сертификата и направляется только на предусмотренные законом цели. К примеру, при погашении ипотеки средства идут напрямую в банк, заявитель не получает их на руки.

Незаконное использование «материнских» обернётся привлечением к уголовной ответственности (статья 152.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат»), а также обязанностью вернуть полученные средства.

При этом есть несколько законных способов получить средства на свой счёт в банке: оформить ежемесячные выплаты, купить товары для детей-инвалидов, либо затеять самостоятельную стройку или реконструкцию жилья.

«Сразу после удовлетворения заявления владельцу сертификата перечисляется половина запрашиваемой суммы. Оставшиеся средства направляются после проведения основных работ по возведению или реконструкции дома. Если работы выполняет строительная организация, средства перечисляются ей напрямую, причем сразу всей суммой, - привела пример реализации маткапитала на строительство или реконструкцию частного дома управляющий Отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

7. На какие ещё выплаты можно рассчитывать при рождении детей?

В Псковской области недавно появилась новая мера социальной поддержки семей с детьми. Женщинам до 25 лет, проживающим на территории региона и имеющим гражданство РФ, будут выплачивать 100 тысяч рублей при рождении первого ребёнка после 31 мая 2023 года. Также предусмотрена ежемесячная выплата в 1,5 тыс. рублей до достижения ребёнком 1,5 -летнего возраста.

Для оформления единовременной выплаты заявление можно подать после 3 месяцев со дня рождения ребенка и до момента, пока ему не исполнится 1 год. Ежемесячное пособие назначается с месяца рождения первого ребенка, если мать обратилась в течение 6 месяцев после родов, в остальных случаях - с месяца подачи заявления.

Кроме того, любая женщина при рождении первого ребёнка, если она имеет гражданство РФ и проживает на территории Псковской области, может получить 300 тысяч рублей на погашение обязательств по жилищным кредитам. При этом жильё должно приобретаться в регионе.

Заявления на получение этих выплат принимают подведомственные учреждения областного комитета по соцзащите Псковской области и Многофункциональный центр.

В России действует множество других пособий и льгот для семей с детьми, ряд из них объединены в универсальное пособие. Оно зависит от того, насколько человек нуждается в деньгах.

Подробнее о положенных вам пособиях можно узнать на сайте Социального фонда России а также на портале госуслуг. Там же есть исчерпывающая информация о том, как правильно оформить и реализовать маткапитал, что категорически запрещено делать, и какие ещё меры поддержки существуют.

Ульяна Ловыгина