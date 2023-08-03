Общество

Нарисовать тропические цветы без навыков предлагают псковичам

Бесплатный мастер-класс по живописи «Тропические цветы» состоится в Пскове 11 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Мастер-класс проведёт фотограф, художница и педагог Виктория Новикова.

«За 1,5 часа с помощью бумаги, кисточек и красок участники, не имеющие художественных навыков, смогут собрать каждый своё высказывание, в результате каждый получит незабываемую иллюстрацию тропических цветов, которую можно забрать с собой. Приобретённых умений хватит на то, чтобы впоследствии создавать работы по образу и подобию самостоятельно», - рассказали организаторы.

Занятие будет проходить в Молодёжном центре Пскова по адресу Максима Горького, 15. Начало в 18:30. Все принадлежности предоставляют организаторы.

Количество мест ограничено. Регистрация по ссылке.