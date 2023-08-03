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Общество

Кровлю и систему отопления отремонтировали в Булынинской средней школе

03.08.2023 19:43|ПсковКомментариев: 0

Ход ремонтных работ в Булынинской средней школе проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в Великолукский район сегодня, 3 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В настоящее время в здании произвели работы по ремонту кровли, системы отопления, систем водоснабжения и водоотведения, подготовили стены к покраске, укладке плитки в пищеблоке, подготовили полы к укладке линолеума, установке дверей, замене электрики. Запланировано приобретение компьютерного оборудования.

На базе школы действует Юнармейский отряд, работает школьный спортивный клуб, функционируют кабинеты «Точки Роста», в 2023 году открыто отделение «Движение первых».

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка национального проекта «Образование» в 2023 году планируется создать 165 новых мест дополнительного образования детей по художественной и туристско-краеведческой направленности.

Администрация Великолукского района планирует подготовить проектно-сметную документацию для благоустройства прилегающей территории здания с учетом доступности для инвалидов (оборудование пандуса, стоянок).

Источник: Псковская Лента Новостей
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