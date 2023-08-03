Общество

Патриотическая смена «Время героев» проходит в великолукском детском лагере «Чайка»

Детский оздоровительный лагерь «Чайка» посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей он ознакомился с деятельностью Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи в ходе рабочей поездки сегодня, 3 августа.

Пионерский лагерь «Чайка» был построен в 1960 году. Примерно два года назад работникам лагеря пришлось заменить кровлю после урагана, и с этого момента там начались ремонтные работы. В каждом домике по три комнаты, проживает в комнатах от трех до шести детей

Занятия с детьми проходят в трех направлениях: тактическая подготовка, боевая и тактическая медицина. Кроме того дети изучают историю России и историю родного края, играют в спортивные игры.

Военно-патриотические смены «Время героев» проходят на базе детских оздоровительных лагерей «Дружба», «Ленок» и «Чайка» в Псковской области, смены предназначены для подростков в возрасте от 14 до 17 лет.