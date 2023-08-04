Общество

Студенты не получили зарплату за благоустройство пруда на дамбе в Пскове

Полиция проводит проверку по факту публикации в социальных сетях информации о том, что сразу несколько студентов, которые вели работы по благоустройству пруда в городском парке в Пскове, не получили оплату за свою работу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: Светлана Григорьева / «ВКонтакте»

В комментариях на странице губернатора Псковской области появилась информация о том, что несколько студентов не получили оплату за работы по благоустройству городского пруда, а неизвестный работодатель после случившегося перестал выходить на связь со своими работниками.

Сотрудники полиции организовали незамедлительную проверку. Были установлены студенты, разместившие информацию в соцсетях.

Сейчас студентов опросили, ведется работа по установлению мужчины, который действовал от лица городских властей и вел найм работников.