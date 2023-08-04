Общество

Елена Косенкова назвала причины отказа от совместной коллекции «Славянки» и Вячеслава Зайцева

Создать совместную коллекцию псковской фабрики «Славянка» и модельера Вячеслава Зайцева не удалось из-за разногласий в финансовой части. Об этом рассказала генеральный директор Псковской швейной фабрики «Славянка», заслуженный работник текстильной и легкой промышленности, заслуженный предприниматель, ветеран труда Елена Косенкова в эфире радио «ПЛН FM».

«Вячеслав Зайцев был на фабрике, был у меня дома. Было прекрасное предложение с его стороны сделать небольшую совместную коллекцию, но мы разошлись во мнениях на фоне финансов. Они захотели отдать нам маленький процент прибыли, все остальное – себе», – рассказала Елена Косенкова.

Она отметила, что несмотря на неудавшееся сотрудничество Вячеслав Зайцев помнил ее до последнего года жизни. И в их последнюю встречу был с ней также дружелюбен. Вариант вступать в коллаборацию с модельером только ради его бренда фабрика также не рассматривала из-за желания создавать собственные вещи под своим именем.

«Мы не такие, мы свое хотим создать все. Свое, псковское, родное. А это уже бренд Зайцева», – добавила Елена Косенкова.