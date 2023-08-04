Общество

Навального приговорили к 19 годам лишения свободы по делу об экстремизме

Мосгорсуд приговорил политика Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Выездное заседание суда проходит в исправительной колонии №6 во Владимирской области.

«Назначить Навальному А. А. наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в колонии особого режима», - огласил приговор судья Андрей Суворов.

Как следует из приговора, осужденный признан виновным в создании экстремистского сообщества и участии в нем (часть 3 статьи 282.1 УК РФ), а также в финансировании экстремистской деятельности, организации экстремисткого сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия. Гособвинитель требовал назначить ему 20 лет лишения свободы, пишет ТАСС.

В колониях особого режима содержатся мужчины с особо опасным рецидивом преступления и осужденные на пожизненное заключение. Такой режим предусматривает более жесткие условия содержания осужденных, включая ограничение свободы передвижения, коммуникации и проведения свободного времени.