Общество

Более 130 укусов клещей зафиксировали за неделю в Псковской области

Более 130 укусов клещей зафиксировали за неделю в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Роспотребнадзора.

За неделю с 27 июля по 2 августа в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 132 человек, в том числе детей – 42.

По состоянию на 3 августа 2023 в сравнении со среднемноголетними недельными данными с начала сезона по поводу присасывания клещей количество обращений (2028 человек) снизилось на 25,6 %, количество детей (575 человек) снизилось на 16,8 %.

За аналогичный период 2022 года количество обратившихся составило 2280 человек, в том числе 602 – дети.

Первый случай присасывания клеща в 2023 году был зарегистрирован 26 марта (в 2022 г. – 31 марта).