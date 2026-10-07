В Великих Луках выявили поддельную купюру номиналом 5 000 рублей

Поддельную банкноту достоинством 5 000 рублей выявили в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 6 октября ее обнаружили в одном из отделений банка города. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ.

Полиция напоминает: если вы обнаружили купюру с признаками подделки, не пытайтесь избавиться от нее путем сбыта — это является преступлением. Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена банкнота, и незамедлительно обратитесь в полицию. Если вы стали свидетелем изготовления или сбыта поддельных денежных знаков, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников и сообщите об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам 102 или 112. Будьте бдительны и внимательно проверяйте наличные денежные средства.