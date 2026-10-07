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Псковский облсовпроф передал гуманитарную помощь бригаде ВДВ

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Гуманитарный груз бойцам 91-й отдельной бригады Воздушно-десантных войск передал Псковский областной совет профсоюзов 7 октября, в рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

В состав переданной помощи вошли: бензиновый генератор, автономный отопитель и питьевая вода.

«Профсоюзы Псковской области продолжают поддерживать наших защитников на передовой. Сегодня особенно важно быть рядом с теми, кто с оружием в руках отстаивает интересы России. Помощь фронту — это не разовая акция, а постоянная работа, в которой участвуют трудовые коллективы региона. Всемирный день действий профсоюзов — это день солидарности трудящихся всего мира. И сегодня наша солидарность проявляется не только в защите трудовых прав, но и в поддержке тех, кто обеспечивает безопасность и будущее нашей страны», - отметили в облсовпрофе.
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