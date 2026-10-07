Восемь педагогов Псковской области предложили свои инициативы на чтения «Моя страна – моя Россия»

По итогам заявочной кампании IV Всероссийских педагогических чтений конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» восемь представителей от Псковской области предложили свои инициативы на конкурс. Как Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия, всего поступило 2 711 заявок от педагогов из 75 регионов страны.

Фотографии предоставлены организаторами мероприятия

Всероссийские педагогические чтения объединяют опыт педагогов из разных регионов страны и помогают распространять авторские подходы к обучению и воспитанию. Проект направлен на выявление лучших педагогических практик, современных технологий и методик гражданско-патриотического воспитания и формирования общероссийской гражданской идентичности у подрастающего поколения.

«За восемь лет работы Президентской платформы "Россия – страна возможностей" мы увидели, что настоящие перемены начинаются там, где есть неравнодушный наставник. Проект "Моя страна – моя Россия" занимает особое место в нашей линейке: это не просто конкурс, а настоящая школа гражданственности, где педагоги, передавая знания, учат молодых людей мечтать о своей стране и действовать ради ее будущего. Стоит отметить, что именно педагогические чтения стали тем пространством, где личный опыт учителя превращается в общее достояние, а инициативы из Псковской области и других регионов получают импульс для развития на благо всей России», – подчеркнула директор по коммуникациям Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ольга Добрина.

Самой масштабной номинацией стала «Моя педагогическая инициатива». В ней представлено более двух тысяч работ – три четверти всех поступивших заявок. Это авторские практики, основанные на профессиональном опыте педагогов и направленные на формирование общероссийской гражданской идентичности. Почти 450 заявок поступило в номинацию «Воспитатель созидателя». Их авторы работают с научно-техническим творчеством, исследовательской деятельностью детей и молодежи, рассказывают об отечественной науке, технологиях и людях, которые их создают. В номинации «Народный ларец» представлено 184 практики, связанные с фольклором, семейным воспитательным опытом и взаимодействием педагогов с родителями.

Больше половины всех заявок относятся к школьному образованию. На основное общее образование приходится 29,8% практик, на начальное – 14,2%, на дошкольное – 13,9%. Также представлены разработки для высшего, среднего профессионального, среднего общего и дополнительного образования. При этом доля дошкольных практик заметно выросла: с 9% в 2025 году до 13,9% в 2026-м.

От Псковской области свои практики на IV Всероссийские педагогические чтения конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» представили восемь педагогов, что свидетельствует о стремлении регионального педагогического сообщества вносить вклад в развитие отечественного образования. Наибольшее количество практик представлено в категории основного общего образования.

При подаче практики педагогам предлагалось соотнести проект с одной или несколькими из 17 традиционных духовно-нравственных ценностей, закрепленных в Указе Президента Российской Федерации № 809. Чаще всего авторы выбирали патриотизм, гражданственность, историческую память и преемственность поколений, взаимопомощь и взаимоуважение. Среди наиболее распространенных ориентиров также оказались созидательный труд и коллективизм.

«Для нас важно, чтобы сильная педагогическая практика не оставалась опытом одной школы, одного колледжа или одного автора. Чтения создавались именно как пространство, где решение, которое уже доказало свою эффективность в одном регионе, может стать полезным для коллег в десятках других территорий. В этом году мы впервые встречаемся в Смоленске, Молодежной столице России, и это очень точное место для такого разговора. Ведь в центре каждой педагогической практики в конечном счете находится молодой человек и те возможности, которые мы вместе можем для него создать», – подчеркнул руководитель Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Турлаков.

На данном этапе работы проходят экспертную оценку. 13 октября станут известны имена 150 авторов лучших практик, которые получат приглашение на очный этап IV Всероссийских педагогических чтений.

С 18 по 20 ноября педагогов из разных регионов страны впервые примет Смоленск – Молодежная столица России 2026 года. На очной программе авторы представят свои разработки коллегам, обсудят возможности их применения в других образовательных организациях и смогут найти партнеров для дальнейшего развития своих инициатив.

Всероссийские педагогические чтения являются частью программы постконкурсного сопровождения Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и реализуются при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российского государственного гуманитарного университета, Смоленского государственного университета, Российской академии образования и Федерального агентства по делам молодежи.

Проект «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.