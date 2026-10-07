Региональный клуб директоров планируют создать в Псковской области

Руководители образовательных учреждений Псковской области планируют создать клуб директоров школ региона по итогам участия в первом Всероссийском форуме директоров и форуме классных руководителей в Москве. Как рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) участник форума, директор Псковской гимназии с изучением основ православной культуры №28 Ольга Замирская, мероприятие стало площадкой для обмена опытом и идеями между руководителями школ со всей России.

В мероприятии от Псковской области участвовали три директора образовательных учреждений. Форум продолжался неделю и включал большое количество информационных и образовательных площадок.

«Это потрясающее время, тяжелое время чисто физически, но очень насыщенное, очень интересное», – рассказала Ольга Замирская.

Она подчеркнула, что поездка не была формальной и позволила руководителям школ получить практический опыт и наладить профессиональные контакты с коллегами из разных регионов.

«Абсолютно не туризм, абсолютно непраздные дни. Площадок было очень много. Действительно, было очень много полезного, того, что хотелось взять на карандаш», – отметила директор.

При этом, по словам Ольги Замирской, одной из главных ценностей форума стало именно общение с коллегами.

«Но в первую очередь это общение, потому что на форумах собралась вся наша Россия», – сказала она.

Участники форума обсуждали образовательную и воспитательную работу, делились подходами и рассказывали друг другу о собственном опыте. По итогам поездки у псковских руководителей появилось много идей, которыми они хотят поделиться с коллегами в регионе.

«Столько было идей привезено, чем хочется делиться с коллегами. Мы, наверное, тоже сделаем клуб директоров Псковской области, где мы сможем делиться опытом», – сообщила директор.

Напомним, Форум директоров школ проходил с 30 сентября по 2 октября на площадке Национального центра «Россия».

Директор Псковской гимназии с изучением основ православной культуры №28 вошла в топ-300 лучших руководителей образовательных организаций России.

Псковскую область также представляли руководители Гдовской средней общеобразовательной школы Ольга Кузьмина и Гимназии Островского муниципального округа Лариса Петрикова.