Квадрокоптер и шкуру лисы изъяли у француза, уезжавшего из Псковской области

Незадекларированные товары конфисковали у гражданина Франции, попытавшегося пересечь границу в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Судья Псковского городского суда рассмотрел дело об административном правонарушении. Гражданин Франции при убытии с таможенной территории ЕАЭС попытался вывезти незадекларированный квадрокоптер, мёд и шкуру лисицы, признанные в ходе проведения расследования предметом правонарушения.

По результатам рассмотрения дела, француз признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 16.2 КоАП РФ, ему назначили наказание в виде конфискации товаров.