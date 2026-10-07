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Ольга Замирская: Более половины педагогов гимназии №28 в Пскове — молодые специалисты

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Более половины педагогического коллектива Псковской гимназии с изучением основ православной культуры №28 — молодые специалисты, сообщила директор учреждения образования Ольга Замирская в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас 52% коллектива, больше половины, – это люди, у которых стаж работы до трех лет. Причем это профессионалы, которые хотят работать», – рассказала Ольга Замирская.

Она подчеркнула, что при формировании коллектива особое внимание уделяется отбору педагогов и их мотивации. 

«Конечно, проводится собеседование, еще и потому, что нужно понять, как человек относится к православию, какая у него позиция, какую мысль он будет доносить до детей на своих уроках, это очень важно. Тем более к нам, как к новой школе, уникальной в своем роде - единственной в России муниципальной школе с изучением основ православной культуры, очень пристальное внимание, и мы не должны ошибиться в педагогах», – отметила Ольга Замирская.

Отдельно директор рассказала о подходе к молодым специалистам, которые приходят работать в гимназию. «Я не боюсь, что они могут подкинуть проблем. Они проходили отбор. Видно, когда человек идет к цели, у него горят глаза, и он хочет работать с детьми, а когда нужно просто устроиться», – резюмировала она.

Всего в педагогическом коллективе гимназии, по словам директора, 42 человека.

Напомним, что учебный процесс в новом здании гимназии на улице Киселева, 4 стартовал в декабре прошлого года.  В новом учебном году за парты сели 520 учащихся, в том числе 90 первоклассников.

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