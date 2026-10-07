Ольга Замирская: Более половины педагогов гимназии №28 в Пскове — молодые специалисты

Более половины педагогического коллектива Псковской гимназии с изучением основ православной культуры №28 — молодые специалисты, сообщила директор учреждения образования Ольга Замирская в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она подчеркнула, что при формировании коллектива особое внимание уделяется отбору педагогов и их мотивации.
Отдельно директор рассказала о подходе к молодым специалистам, которые приходят работать в гимназию. «Я не боюсь, что они могут подкинуть проблем. Они проходили отбор. Видно, когда человек идет к цели, у него горят глаза, и он хочет работать с детьми, а когда нужно просто устроиться», – резюмировала она.
Всего в педагогическом коллективе гимназии, по словам директора, 42 человека.
Напомним, что учебный процесс в новом здании гимназии на улице Киселева, 4 стартовал в декабре прошлого года. В новом учебном году за парты сели 520 учащихся, в том числе 90 первоклассников.