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Общество

Компьютерными играми увлекаются почти 40% россиян — опрос

06.08.2023 18:26|ПсковКомментариев: 0

В компьютерные игры играют 4 из 10 россиян. В числе самых популярных жанров — экшн, стратегии и головоломки. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

В той или иной мере компьютерными играми увлекаются 38% россиян: каждый девятый (11%) играет ежедневно, каждый десятый (10%) — несколько раз в неделю, 6% — несколько раз в месяц и еще 11% — лишь несколько раз в год. Заядлых геймеров больше среди менеджеров по продажам, специалистов по работе с клиентами, квалифицированных рабочих, инженеров и водителей.

Чаще всего опрошенные предпочитают «стрелялки и/или «бродилки» (46%), стратегии (40%) и головоломки (34%). Симуляторы интересны 25%, приключения и квесты — 22%, шашки, шахматы и нарды — каждому пятому (20%). Карты и пасьянсы любят 16%, ролевые игры — 14%.

Каждый пятый россиянин видит в компьютерных играх интересный вид досуга, еще 21% — способ ухода от реальности. 4 из 10 опрошенных оценивают это хобби скорее негативно: 36% считают его бесполезной тратой времени, а 4% — опасным увлечением, которое может привести к психическому расстройству.

О том, что в компьютерных играх есть польза, говорят 47% опрошенных, причем 15% в этом абсолютно уверены, а каждый третий (32%) скорее разделяет такую позицию. В числе плюсов такого времяпрепровождения чаще всего называют возможность отвлечься, развитие внимания и снятие стресса. Им возражают 53%, при этом 18% однозначно убеждены в отсутствии какой-либо пользы в компьютерных играх, еще 35% скорее склонны так думать. Рассуждая о минусах цифрового досуга, респонденты обычно упоминают о риске развития психических расстройств, формировании у геймеров ложных представлений о мире и пустой трате времени.

Мужчины выбирают такой вид досуга как компьютерные игры вдвое чаще женщин (49% против 26%). У представителей сильного пола популярнее жанры экшн, стратегии и симуляторы, у женщин — головоломки, приключения и пасьянсы. Видеть в компьютерных играх способ отдыха больше склонны мужчины, «убийцами времени» и побегом от реальности их чаще называют женщины.

Мнение, что всевозможные «стрелялки» и «стратегии» не несут никакой пользы, чаще всего разделяют те, кто совсем не играет (36%). Уверенных, что компьютерные игры — это интересный вид досуга, больше всего среди играющих несколько раз в месяц (64%), а не среди заядлых геймеров (45%).

Теги: #опрос #компьютерные игры
Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 192 человека
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