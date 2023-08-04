Общество

Жительница Пскова стала самой молодой конкурсанткой в финале «Миссис Россия 2023»

Жительница Пскова Кристина Гончарова стала самой молодой претенденткой на победу на всероссийском конкурсе «Миссис Россия - 2023», ей 28 лет. Конкурс проходит в Москве с 2000 года.

Победительницей ежегодного всероссийского конкурса «Миссис Россия - 2023» стала представительница юга, обладательница титула «Миссис Геленджик – 2023» – 32-летняя Жанна Специальная, она получила путевку на Мальту.

Конкурс проводится среди замужних женщин, у которых есть хотя бы один ребенок. В этом году в финал вышли 33 участницы. Самой молодой претенденткой на победу стала Кристина Гончарова из Пскова (28 лет). Самой взрослой — 56-летняя Татьяна Мясникова из Нижнего Новгорода.

Титул «Миссис Россия Globe 2023» достался 38-летней москвичке, матери двоих детей Анне Груниной. Она сможет представить РФ в следующем году на конкурсе в Китае. Участие в конкурсе для нее – это «возможность стать мотиватором для других женщин».

В состав жюри входили обладательница титула «Миссис Россия - 2022» Нина Банная, народный артист России Юрий Антонов, актер Алексей Куличков, пишет «Газета.ру»