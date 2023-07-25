Общество

Победитель фестиваля красоты в Пскове готовится к большому финалу конкурса «Миссис Россия 2023»

Обладательница титула «Миссис Псков - 2022» Кристина Гончарова готовится к большому финалу конкурса «Миссис Россия 2023», который состоится в Москве 6 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы регионального этапа.

Фото здесь и далее: организаторы «Миссис Псков»

Помимо подготовки нарядов и образов, Кристина Гончарова выбирает стихотворение для поэтического вечера, участвует в съемках клипа-визитки в тематике, обозначенной организаторами, и приняла участие в специальной фотосессии. Также организаторы предлагают участницам разные задания ежедневно, которые уже необходимо выполнять всем финалисткам конкурса.

Фестиваль конкурса красоты «Миссис Россия 2023» будет проходить с 31 июля по 6 августа. Мероприятие является ежегодным и состоится уже в 23 раз. Организатором выступает фонд «Планета женщин». Президент конкурса - Алла Маркина. Финал «Миссис Россия 2023» пройдет 6 августа в концертном зале «Орион Холл».