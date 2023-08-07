Общество

Псков и Великие Луки вошли во всероссийский рейтинг «IQ городов»

Псков и Великие Луки вошли во всероссийский рейтинг по индексу цифровизации «IQ городов» за 2022 год. Индекс рассчитывался для более чем 200 городов, которые участвуют в проекте Минстроя России «Умный город». Федеральный проект входит в состав нацпроекта «Жилье и городская среда» и нацпрограммы «Цифровая экономика», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

В категории «Большие города» Псков занял 79 место с индексом 46,19, Великие Луки — 28 место в категории «Административные центры» с индексом 43,57.

«В Псковской области мы активно используем цифровые возможности: жители онлайн голосуют за благоустройство территорий и участвуют в обсуждении инициатив, в городах устанавливаются системы безопасности с распознаванием лиц, "умные светофоры", которые регулируют движение транспорта, исходя из загруженности улиц, и "умные фонари". Общественный транспорт, здравоохранение, сфера ЖКХ тоже пополняются новыми цифровыми услугами», — отметил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

Среди показателей, которые оценивались при расчете индекса — качество и доступность электронных услуг, возможность онлайн-записи к врачу в любую поликлинику города, а также вовлеченность жителей в решение вопросов городской среды с помощью электронных сервисов. Также учитывалось количество многоквартирных домов, подключенных к автоматизированной системе учета потребления ресурсов.

Индекс «IQ городов» рассчитывается министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 2019 года.