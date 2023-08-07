Общество

Роскомнадзор предупредил о блокировке сим-карт

Операторы должны будут заблокировать сим-карты абонентов, которые не подтвердили свои данные, сами компании могут быть привлечены к ответственности за неисполнение требований, установленных законодательством, рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Идентификация абонентов проходит в соответствии с законом №319-ФЗ от 2 июля 2021 года, согласно которому операторы должен подтвердить данные своих абонентов. С января по август 2023 года им нужно подключиться к информационной системе, разработанной Роскомнадзором для мониторинга соблюдения требований, предъявляемых к операторам, пишет агентство «Прайм».

«SIM-карты неустановленных абонентов операторы связи в конечном итоге будут обязаны заблокировать. При выявлении подобных активных SIM-карт операторам будет грозить привлечение к ответственности по статье 13.29 КоАП РФ (неисполнение установленных законодательством РФ в области связи требований к заключению договоров об оказании услуг связи)», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день операторы предоставили данные о 216,7 миллиона абонентов, это 65% от их активной абонентской базы. Из представленных записей 4,4% содержат нарушения, отметили в Роскомнадзоре. В среднем за неделю корректируется около 3,1 млн записей об абонентах.

Всего в России насчитывается 43 работающих оператора мобильной связи. Сейчас продолжается подключение операторов к системе и проверка данных абонентов.