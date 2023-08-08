Общество

Заявки на конкурс проектов «Среда возможностей» принимают в Псковской области

Прием заявок на отрытый конкурс проектов «Среда возможностей» стартовал в Псковской области. Его задача — создавать на малых территориях поддерживающую и развивающую среду, которая бы способствовала повышению благополучия детей и подростков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

К участию в конкурсе приглашаются НКО и бюджетные учреждения из населенных пунктов с численностью населения до 50 000 человек. Победители получат целевую финансовую поддержку на развитие и масштабирование своего проекта в размере до 1 000 000 рублей на период до 31 октября 2024 года, а также экспертное сопровождение специалистами конкурса.

Заявки принимаются с 24 июля по 24 сентября 2023 года. Подробные условия и подача заявки на сайте.

Оператором конкурса по Северо-Западному федеральному округу выступает благотворительный фонд «Добрый город Петербург».

Контактное лицо по работе с заявителями: Анастасия Кузнецовская, телефон: 8-921-090-54-08, a.kuznetsovskaya@dobrygorod.spb.ru.