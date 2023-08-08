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Общество

Дизайн-код в Великих Луках: как преображаются фасады зданий южной столицы региона

08.08.2023 19:57|ПсковКомментариев: 0

Менее месяца осталось у великолукских предпринимателей для замены вывесок, несоответствующих принятому дизайн-коду. Сейчас фасады зданий в городе продолжают преображаться. Ляпистую и громоздкую рекламу необходимо заменить до 1 сентября. Как проходит внедрение дизайн-кода в южной столице региона — в материале Псковской Ленты Новостей.

 

В Великих Луках в марте состоялись публичные слушания по введению на территории города единых требований к оформлению вывесок и фасадов зданий. Проект разработали по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Он направлен на формирование целостного архитектурно-художественного облика города.

«Самое главное - мы выработаем единую концепцию цветового решения фасадов домов, строений и сооружений. Сейчас, конечно, как вы и сами видите, большинство вывесок в нашем городе не сочетается с городской средой в целом, а то и вовсе перекрывает архитектурные элементы здания. К тому же многие рекламные баннеры быстро изнашиваются, теряют первоначальный вид, выглядят неряшливо и просто безвкусно. Встречаются случаи, когда ими завешивают не только витрины, но и стены домов», - отметил глава города Великие Луки Николай Козловский.

Проектом также запретили точечную окраску и облицовку фасада. Например, если при строительных работах возникает необходимость покраски, то будет допускаться использование общего колера фасада или, по согласованию с администрацией города, подходящего цветового решения. Дизайн-код, как и в областной столице, в Великих Луках будет вводиться постепенно. Пока он начал действовать в исторической части города - в его центре. Приводить вывеску в соответствие с установленными требованиями ее владелец должен за счет собственных средств.

Привести вывески в порядок призвал великолукских предпринимателей и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Пока мы были в Великих Луках, обсудили вопрос скорого внедрения обязательного дизайн-кода. Осталось меньше месяца на то, чтобы все собственники и арендаторы помещений привели вывески в соответствие с новыми требованиями. Это ключевой шаг для качественного улучшения внешнего вида наших улиц. Достаточно убрать визуальный шум, чтобы даже скромные здания выглядели достойно. Призываю всех бизнесменов и предпринимателей самостоятельно и добровольно поменять свои вывески на соответствующие новому регламенту. Через месяц все вывески, баннеры и растяжки, которые не соответствуют дизайн-коду, будут демонтироваться за счёт собственников», - сказал глава региона.

Предприниматели уже приступили к замене вывесок, которые не соответствуют требованиям дизайн-кода. Например, своевременно разработали дизайн рекламных вывесок для сети городских аптек.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы демонтировать старые вывески, и над дизайном новых вывесок для того, чтобы наш город был более красивым. Все вывески были приведены в надлежащий вид. Начали работать с дизайнером, он представил несколько вариантов вывесок, из них мы выбрали наиболее подходящие, соответствующие нашему предприятию. И новая вывеска скоро займет свое достойное место на наших аптеках», - рассказала директор сети аптек Наталья Павлова.

Небезызвестный ювелирный салон «Золотая рыбка» обновил вывеску на современный лад, также там был выкрашен фасад. До недавнего времени картина была не такой привлекательной. Прийти к таким изменениям помогли новые правила по оформлению торговых вывесок.

«О введении дизайн-кода мы узнали заблаговременно. Нас предупредила администрация, всех собственников помещений, поэтому это не было новостью. Я лично прошла все стадии принятия решений, от негодования, и потом я успокоилась и приняла решение, да, надо менять», - вспоминает директор ювелирного салона «Золотая рыбка» Елена Баева.

Ювелирный салон «Золотая рыбка» до и после введения дизайн-кода

Руководитель сначала обратилась к дизайнеру, чтобы разработать то, что будет соответствовать новым стандартам. Затем согласование с администраций и изготовка самого изделия. Процесс не быстрый, но результат того стоит, призналась она.

«Фасад у нас теперь красивый ровный, без всяких пятен. Все входы должны быть единым целым, это правильно. Все выглядит прекрасно. Радует, что исторический центр будет приведен в надлежащий вид», - подытожила она.

Обновленные фасады центральных улиц уже оценили и жители города. Например, великолучанка Нина уверена, что дизайн-код - мера своевременная. «Это красиво и хорошо. Давно пора, это особое лицо города. Будет интересная расцветка, интересный вид. Лучше, конечно, все в одном стиле», - поделилась она.

Владелец цветочных салонов Александр Булаев считает, что вывеска - это лицо компании, поэтому предприниматель заранее позаботился о дизайнерском проекте для своего бизнеса.

«Вывеска - это лицо компании. В наше время вариантов вывесок очень много, по стоимости я думаю, что это не сильно дорого. На улице XXI век, в любом случае надо меняться, надо двигаться к лучшему, город растет, все меняется, и вывески пора поменять», - заметил он.

Кроме того, столкнулись с необходимостью обновления логотипов не только владельцы магазинов, но и общественные организации.

«Наш офис расположен на центральной улице Великих Лук, здесь у нас историческая застройка. Дома, которые имеют уникальную архитектуру, и, конечно, вот эти вывески, которые появились здесь, разноформатные в 90-е годы, они портят общий вид города. И считаю, что это абсолютно правильно - то, что внедряется на территории области дизайн-код, когда вывески приводятся к единому формату», - рассказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Константин Максимов.

Он также подчеркивает, что процедура замены занимает не слишком много времени.

«Нам ее изготовили за неделю, еще неделя ушла на согласование вывески в комитете по строительству и архитектуре администрации города – это неотъемлемый элемент, вывеска должна получить согласование, что говорит о том, что вывеска соответствует всем этим требованиям», - заметил Константин Максимов.

Более ста бизнесменов уже заменили рекламу с визуальным шумом на качественные вывески. Помощь в этом оказывает и руководство города.

«Процесс согласования вывесок сейчас упрощен, занимает немного времени. В настоящий момент мы активно раздаем предупреждения, в которых указан срок - 15 рабочих дней на добровольное приведение вывесок в соответствие с требованиями. По вопросам согласования новых вывесок необходимо обращаться в администрацию города. Запрещены подложки, баннеры – это самая большая проблема у нас. Должна быть вывеска красивая, аккуратная, небольшого размера», - объяснил начальник отдела по реализации инвестиционных программ в строительстве администрации города Великие Луки Андрей Байков.

Новые вывески и оформление смогут преобразить облик Великих Лук. Лаконичная и сдержанная реклама сможет увеличить туристический поток, считают эксперты.

У великолукских предпринимателей на замену рекламных вывесок осталось чуть меньше месяца. Сейчас пока действует упрощённая процедура регистрации новых вывесок, затем начнет работать система штрафов, принудительного демонтажа, а также дополнительных процедур согласования.

Все вывески, размещаемые на территории города Великие Луки, в обязательном порядке должны быть согласованы с администрацией города. По этим вопросам необходимо обращаться в комитет по строительству, архитектуре и градостроительству по адресу: площадь Ленина, 1, кабинет 130.

Теги: #великие луки #дизайн-код #облик города
Источник: Псковская Лента Новостей
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