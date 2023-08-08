Общество

ВЦИОМ: 17% россиян в случае болезни не обращаются к врачу

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос россиян в возрасте от 18 лет из разных регионов и выяснил, что практически каждый пятый в случае болезни не обращается к врачу. А именно — 17% заболевших предпочитают лечиться самостоятельно. Из них 11% не лечатся никак, пережидая симптомы, а 6% предпочитают использовать методы народной медицины.

Наиболее популярными стратегиями поведения во время болезни у опрошенных являются обращение к врачу и строгое следование его рекомендациям (47%) и совмещение рекомендаций врача с народными средствами лечения (32%), пишет RuNews24.

Более половины опрошенных считают, что официальная медицина эффективней народных методов. 6% предпочитают верить только народным средствам. 40% не могут отнести себя к приверженцам того или иного метода лечения.

Из любителей нетрадиционной медицины 38% прибегают к лечению травами, 30% - к лечению медом и продуктами пчеловодства, а 23% лечатся при помощи банных процедур.