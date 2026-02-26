Стартует 52-я сессия Псковского областного Собрания депутатов

Начинается очередная 52-я сессия Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Следить за сессией можно онлайн на сайте регионального парламента.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Информацию об организации теплоснабжения в регионе заслушают депутаты Псковского областного Собрания в ходе «парламентского часа». С инициативой вынести этот вопрос на обсуждение выступил депутат от ЛДПР Антон Минаков, опираясь на обращения жителей отдельных муниципалитетов. Совет Собрания под председательством спикера Александра Котова («Единая Россия») принял решение посвятить этой теме «парламентский час».

Помимо «парламентского часа» в повестку вошли 19 вопросов. Один из них – инициатива Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, которую разрабатывал предыдущий созыв совещательного органа.

Кроме того, депутаты заслушают ежегодные отчёты о работе комитетов Собрания и о деятельности управления МВД России по Псковской области, а также рассмотрят изменения в законы Псковской области в сфере занятости, налоговой политики, социальной помощи и земельных отношений.