Каждый третий пскович считает, что среднее профессиональное образование следует переименовать — опрос

0

Президент Владимир Путин поручил переименовать среднее профессиональное образование. Предложенный в правительстве вариант «специальное профессиональное образование» поддержали 32% псковичей. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения. Опрос проводился с 12 по 20 февраля.

Большая доля респондентов (48%) предпочла бы оставить все, как есть. 2% предложили собственные альтернативные варианты названия. 

Горожане с высшим образованием чаще выступают за сохранение старого названия (56%), в то время как среди обладателей среднего профессионального образования сторонников старого и нового вариантов примерно поровну (38 и 39% соответственно).

Уровень поддержки идеи переименования выше среди молодых людей до 35 лет: 38% из них поддержали вариант «специальное профессиональное образование». Больше всего консерваторов — среди респондентов 35-45 лет: 55% хотят оставить все, как есть.

Чем выше уровень дохода опрошенных, тем популярнее у них идея переименования: среди горожан с доходом от 150 тысяч рублей в месяц вариант «специальное профессиональное образование» поддержали 40%, тогда среди зарабатывающих до 80 тысяч — только 33%.

Помимо основных вариантов, респонденты предложили альтернативные названия. Например, более короткие: «специальное образование», «профессиональное образование» или даже «профессионалитет». Также звучал призыв к возвращению к советской традиции — «профессионально-техническое образование».

Были варианты, делающие акцент на прикладном характере обучения: «практико-ориентированное профессиональное образование», «прикладное профессиональное образование», «прикладной специалитет» и «образование прикладных профессий». Предлагались названия, связанные с квалификацией и отраслями: «квалификационное профессиональное образование», «отраслевое профессиональное образование», «индустриально-профессиональное образование» и даже «индустриальное образование короткого цикла».

