Общество

В России разработали порядок сопровождения трудовой деятельности инвалидов

Минтруд разработал порядок организации сопровождаемой трудовой деятельности для граждан с инвалидностью. Соответствующий проект приказа представлен на общественное обсуждение, сообщается на сайте министерства.

Регионы определят органы исполнительной власти, ответственные за эту работу. Такой уполномоченный орган учтет индивидуальные особенности здоровья гражданина, в том числе рекомендации программы реабилитации, примет решение о необходимости и объеме сопровождения и рекомендует подходящие виды труда.

Для работника с тяжелой инвалидностью на предприятии будут специально организованы или адаптированы уже имеющиеся рабочие места с учетом потребностей граждан с нарушениями здоровья, уточняет объединение профсоюзов России СОЦПРОФ.

Сопровождать такого работника будет специальный наставник. Он может быть как сотрудником предприятия, где будет работать гражданин, так и представителем другой организации. Например, из социально ориентированной некоммерческой организации или индивидуальным предпринимателем, сфера деятельности которых связана с комплексной реабилитацией и абилитацией граждан с инвалидностью.