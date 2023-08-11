Общество

Капитальный ремонт детского сада «Березка» продолжается в Острове

Капитальный ремонт детского сада «Березка» продолжается в городе Острове. Об этом глава Островского района Дмитрий Быстров сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Быстров / Telegram

«Обновление здания востребованного социального учреждения стало возможным благодаря участию района в государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий". На объекте работает подрядная организация "Азимут"», – рассказал глава района.

В рамках капитального ремонта выполняются работы по ремонту фасада, замене кровли, всех инженерных сетей, внутренней отделке всех помещений. Уже выполнена перепланировка зоны приготовления пищи с выделением отдельных цехов. В рамках экономии от конкурсных процедур удалось заказать кухонное оборудование: плиты, вытяжки.

К 1 ноября работы, на которые выделено почти 26 млн рублей, должны быть завершены.