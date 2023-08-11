Общество

За храбрость и верность долгу поблагодарил военных лётчиков Александр Котов

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично с Днем Военно-воздушных сил России поздравил жителей области спикер регионального парламента Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Сегодня принимают поздравления с профессиональным праздником все, кто имеет отношение к службе в Военно-воздушных войсках России. Военных лётчиков отличают особые черты характера, без которых невозможно состояться в этой профессии, – целеустремлённость, решительность, высокий интеллект, самодисциплина, готовность к осознанному риску. А ещё это люди, для которых преданность Родине – всегда выше личных интересов, а порой и самой жизни», - сказал Александр Котов.

Спикер регионального парламента отметил, что боевые традиции отечественной военной авиации и высочайшее профессиональное мастерство лётчиков России не оставляют сомнений.

«Славные боевые традиции отечественной военной авиации и высочайшее профессиональное мастерство лётчиков, которые сегодня защищают воздушные рубежи государства, не оставляют сомнений – даже в самых сложных условиях все поставленные перед ВВС России задачи будут успешно выполнены. От всей души благодарю вас за храбрость, патриотизм и верность воинскому долгу!» - добавил Александр Котов.