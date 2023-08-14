Общество

Все учебные заведения в Великих Луках прошли приемку перед 1 сентября

Готовность школ к новому учебному году проверили в Великих Луках депутаты партии «Единая Россия» совместно с официальной комиссией, включающей сотрудников органов местного самоуправления в сфере образования, пожарнадзора, Роспотребнадзора, а также с представителями родительских комитетов. В Великих Луках приёмку прошли все учебные заведения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

В ходе мониторинга были осмотрены спортивные площадки и пришкольные территории. Нарушений не выявлено. Территории школ благоустроены, огорожены, имеется уличное освещение и видеонаблюдение. Соблюдены нормы пожарной и антитеррористической безопасности.

Особое внимание уделили организации горячего питания, состоянию дорог и подъездных путей. Партийцы смогли лично проверить исправность и сроки годности огнетушителей, наличие автоматической системы противопожарной защиты и оповещения, схем эвакуации, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов.

«Совсем скоро наступит 1 сентября, а это значит, что великолукские школы уже ждут, чтобы открыть свои двери для юных великолучан. Как всегда, в августе проходит приемка образовательных учреждений города, чтобы убедиться в их готовности к новому учебному году. Сегодня общественники, сотрудники контролирующих органов и представители управления образования посетили школы и детские сады, чтобы провести проверку и удостовериться в полной готовности образовательных учреждений», – отметил депутат Великолукской городской Думы от партии «Единая Россия» Сергей Макаров.

Он добавил, что сотрудники МЧС выполнили проверку работоспособности тревожных кнопок, пожарной сигнализации и камер видеонаблюдения.

«Безопасность и комфорт важны для всех. Наши школы и детские сады готовы встретить новый учебный год. Желаю всем ученикам ярких впечатлений, новых знаний и интересных встреч!» – подытожил депутат.

В отделении партии напомнили, что одним из ключевых направлений Народной программы «Единой России» является программа капремонта и строительства школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения. Она была инициирована президентом на съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует более 7300 школ по всей стране. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.

В прошлом году в Псковской области в рамках проекта и в соответствии с Народной программой было отремонтировано 33 школы.