«Постскриптум»: Трехдневное голосование, чиновники на отечественном авто и инфляция бьет рекорды. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 августа. Ведущие - Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.
Основные темы программы:
- Работа одинаковая – зарплата разная: в России с 2025 года планируют ввести единую систему оплаты труда медиков.
- Президент призвал российских чиновников пересесть на отечественные автомобили: зачем это нужно?
- Погоду понесло: на минувшей неделе небесная канцелярия устроила Псковской области блек-аут, а Псков ненадолго превратила в Венецию.
- Голосовать по-новому: Псковская область вошла в тройку регионов с наибольшим числом заявлений на ДЭГ. А эксперты спорят по поводу пользы и целесообразности трехдневного голосования.
- И вновь про ошапурков: вандализм в Себеже, Великих Луках и Пскове.
- Культурная «примерка» с неоднозначной оценкой: в Пскове представили памятник князю Довмонту работы Андрея Мартьянова – общественность разошлась в оценках.
И, как всегда, в программе прозвучали политический и экономический комментарии обозревателей Александра Савенко и Алексея Овчинникова.