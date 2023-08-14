Общество

«Постскриптум»: Трехдневное голосование, чиновники на отечественном авто и инфляция бьет рекорды. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 августа. Ведущие - Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.

Основные темы программы:

Работа одинаковая – зарплата разная: в России с 2025 года планируют ввести единую систему оплаты труда медиков.

Президент призвал российских чиновников пересесть на отечественные автомобили: зачем это нужно?

Погоду понесло: на минувшей неделе небесная канцелярия устроила Псковской области блек-аут, а Псков ненадолго превратила в Венецию.

Голосовать по-новому: Псковская область вошла в тройку регионов с наибольшим числом заявлений на ДЭГ. А эксперты спорят по поводу пользы и целесообразности трехдневного голосования.

И вновь про ошапурков: вандализм в Себеже, Великих Луках и Пскове.

Культурная «примерка» с неоднозначной оценкой: в Пскове представили памятник князю Довмонту работы Андрея Мартьянова – общественность разошлась в оценках.

И, как всегда, в программе прозвучали политический и экономический комментарии обозревателей Александра Савенко и Алексея Овчинникова.