Общество

Жаркое начало недели прогнозируют в Псковской области

Температуру воздуха до 32 градусов прогнозируют в Псковской области в начале недели. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Первые дни рабочей недели прогнозируются жаркими, в отдельных районах воздух может прогреться до 31-32 градусов, средний фон составит 26-30 градусов»,- рассказала Тала Нещадимова.

Но это закончится, продолжила синоптик, с четверга ожидается влияние холодного фронта. «При прохождении фронта возможны грозы, ливни, шквалистые усиления ветра, но температурный фон в четверг и пятницу будет оставаться высоким», – пояснила специалист.

А вот уже в выходные, добавила Тала Нещадимова, влияние фронта должно закончится. Ожидается преимущественно сухая погода, но температуры понизятся: от +21 до +24 и от +20 до +23 градусов.

«При влиянии фронта ночью возможна облачность, поэтому ночные температуры будут повышены, ну и с учетом того, что дневные температуры будут до 30 градусов, ночи тоже ожидаются теплыми, от 11 до 16 градусов тепла. Для августа это очень хорошая ночная температура», – отметила синоптик.