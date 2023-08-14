Общество

Псковский облсовпроф обзавелся новым партнером в Петербурге

Псковский областной совет профессиональных союзов и территориальная организация Санкт-Петербурга и Ленинградской области —Межрегиональный профсоюз работников судостроения, судоремонта и морской техники — подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Документ подписали на базе санатория «Хилово» в Псковской области. В ходе встречи коллеги высоко оценили работу Псковского областного совета профсоюзов и познакомились с туристическими базами и здравницами региона.

«Тесное профсоюзное сотрудничество с межрегиональным профсоюзом работников судостроения способствует укреплению профсоюзного строя. Постоянная работа, направленная на расширение взаимодействия, обмен опытом, совместные программы оздоровления трудящихся по льготным программам открывают новые перспективы развития профсоюзного движения», – отметил по итогам подписания соглашений председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.