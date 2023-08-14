Общество

О коррупционных правонарушениях могут сообщить псковичи на «телефон доверия» судебных приставов

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области в круглосуточном режиме работает «телефон доверия» - 8 (8112) 333-073. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

«Телефон доверия» действует в целях выявления, предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений со стороны судебных приставов, своевременного реагирования на недостатки в их работе и обеспечения обратной связи с жителями региона в круглосуточном режиме. Он обеспечивает гласность и открытость деятельности управления ФССП России по Псковской области.

Любой гражданин по «телефону доверия» может сообщить сведения о признаках подготавливаемых либо совершаемых должностных преступлениях, о противоправных действиях судебных приставов. Каждый полученный звонок на номер 8(8112)333-073 записывается в книгу учёта. Каждое обращение тщательно проверяется и при наличии нарушений принимаются необходимые меры реагирования.

Кроме того, о коррупционных правонарушениях граждане могут сообщить в электронном виде, оставив заявление в интернет-приемной на официальном интернет-сайте управления, или непосредственно на личном приеме в региональной службе судебных приставов и ее территориальных отделениях.