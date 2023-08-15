Общество

Псковских школьников приглашают поучаствовать в акции «Мое культурное лето»

Псковских школьников приглашают поучаствовать в акции «Мое культурное лето». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

С 21 по 25 августа в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская фотоакция «Мое культурное лето». «Посещение культурных мероприятий всегда с пользой отражается на развитии юного человека: расширяет его кругозор, вдохновляет, учит удивляться, воображать и мечтать. А искусство фотографии напрямую стимулирует творчество, является очень полезным и интересным занятием для детей, помогает выявить их скрытые таланты», – рассказали в пресс-службе.

Всем школьникам нашей страны предлагается рассказать о культурных мероприятиях, в которых они участвовали этим летом, посредством искусства фотографии.

Для этого необходимо опубликовать собственную фотографию, которую участник акции сделал в течение лета (в театре, музее, на выставке, концерте, в детском оздоровительном или пришкольном лагере и др.) в социальной сети «ВКонтакте» на своей личной странице или странице учреждения культуры/образования. Также необходимо кратко рассказать о своих впечатлениях от мероприятия в тексте поста, указав свой регион, фамилию, имя и хештег #фотолетокдш.

Экспертная комиссия, состоящая из известных российских мастеров фотографии, выберет 30 лучших работ, которые войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале культурадляшкольников.рф.