Общество

Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района пройдет 16 сентября

23-я осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района состоится 16 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

К участию в ней приглашаются сельхозтоваропроизводители, владельцы ЛПХ, предприниматели, предприятия торговли, пищевой промышленности Псковского района и области.

Ярмарка пройдет на территории автопарковки возле торгово-досугового центра Fjord Plaza. Подать заявки на участие можно до 11 сентября.

Прием осуществляется по адресу: Псков, улица Школьная, 26, кабинеты 15, 16 (с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00). Справки по телефонам: 29-31-09, 29-31-10, 29-31-11.