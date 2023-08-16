Общество

Бизнес-коуч дала совет для повышения собственной эффективности

Собственную эффективность можно повысить путем четкого планирования. Как это сделать, рассказала бизнес-коуч и бизнес-стратег Алёна Смокотина.

«Я обычно планирую свой график на ближайшие две недели, раскидывая дела по Матрице Эйзенхауэра, разделяя дела на четыре группы: срочные и важные; несрочные и важные; срочные и неважные; несрочные и неважные. Туда я также включаю встречи с друзьями, развлечения, спорт, спа-процедуры и так далее», - приводит слова Смокотиной RuNews24.

Она отметила, что заранее планирует отдых, после которого работа идет намного результативнее, а на выполнение задач тратится намного меньше времени.

«Ещё отдых очень важен, если вы работаете непосредственно с людьми, отдых и забота о своём внутреннем ресурсе должен всегда вноситься в график», - добавила Смокотина.