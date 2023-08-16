Общество

Сотрудники УФСИН провели акцию на станции переливания крови в Пскове

Среди личного состава УФСИН России по Псковской области прошла акция «Я – донор! А ты?». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Сотрудники уголовно-исполнительной системы организовали добровольческую акцию и приурочили ее к предстоящей годовщине со Дня образования пенитенциарного ведомства Псковской области.

Врачебное обследование, анализ крови на уровень необходимых показателей, сладкий чай для пополнения энергозатрат – и донорские кресла заполнились представителями УФСИН. Среди них – пребывающий в Пскове в очередном отпуске начальник отдела правового, договорного и документационного обеспечения Центра военно-врачебной экспертизы ФСИН России Элхан Мехтиев, в личном кабинете которого значатся записи более чем о 20 донациях цельной крови и плазмы.

«Начальник отдела трудовой адаптации осужденных регионального УФСИН Вадим Вилавский в буквальном смысле сбился со счета. Сегодня он стал донором уже в 62-й раз, впервые приняв для себя донорство 12 лет назад. В 2018 году ему торжественно вручили нагрудный знак "Почетный донор России"», - отметили в ведомстве.

Сотрудники УФСИН России по Псковской области – постоянные участники различных волонтерских и добровольческих акций. Оказание помощи военнослужащим СВО, зоозащитным организациям, детским социальным учреждениям – неотъемлемая часть служебной деятельности.

«В этот раз часть компенсации за питание, положенной каждому сдающему кровь, представители УИС коллективно решили потратить на благотворительность и приобрести для нуждающихся детей необходимые товары: игрушки и канцелярские принадлежности», - добавили в УФСИН.