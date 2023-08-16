Общество

Глава СПЧ предложил запретить прием в школы РФ детей, не знающих русского языка

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил внести в законодательство изменения, запрещающие принимать в школы детей, не знающих русский язык, а также обучать детей из семей мигрантов русскому в специальных центрах.

«По поводу детей в школе: сегодня закон не позволяет не принимать детей в школу. Значит, надо изменить закон. И в законе должно быть два обстоятельства: не принимать детей в школу, не знающих русский язык, и этот же закон должен требовать обучение русскому языку в специализированном центре», - сказал Фадеев в среду на пресс-конференции

Он выразил уверенность, что изменения закона помогут обучить ребенка, и дать ему возможность нормально учиться в школе. «Закон должен быть изменен и, насколько я знаю, министерство просвещения работает над этим», - добавил Фадеев.

Отвечая на вопрос о том, когда может быть принята такая норма, он заявил: «Надо ставить задачу, чтобы к 1 сентября в 2024 году эта система была готова».

Говоря об обучении детей мигрантов русскому языку, Фадеев отметил, что необходимо создавать специальные центры. Детей там должны обучать русскому языку как иностранному. Обучение в таких центрах, по его мнению, должно быть за государственный счет, пишет «Интерфакс».

«Возникает вопрос - как учить, за чей счет учить? И звучат предложения, что коммерческими должны быть центры. Я не уверен (...) Если мы пригашаем мигрантов и считаем, что они нужны, трудовые мигранты нашей стране, то наверно, придется за государственный счет обучать этих детей. Это моя позиция. Возлагать дополнительные меры и дополнительные затраты на трудовых мигрантов не вполне справедливо», - сказал Фадеев.