Общество

Псковские росгвардейцы проверяют готовность школ к новому учебному году

Росгвардейцы проверяют готовность образовательных учреждений к новому учебному году в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В рамках проверки росгвардейцы изучают паспорта безопасности, в которых содержится вся информация об учебном заведении, наличие датчиков сигнализации на движение, систему оповещения в зданиях на всех уровнях и кабинетах, а также систему видеонаблюдения.

Комиссионные обследования во всех общеобразовательных учреждениях ежегодно проводят сотрудники вневедомственной охраны с целью проверки инженерно-технической укреплённости, обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости.

В настоящее время на территории региона проверено 425 объектов образования.

В рамках проверки организованы учебные тренировки, в ходе которых работники школ нажимали на кнопку тревожной сигнализации и ожидали приезда сотрудников вневедомственной охраны. Росгвардейцы прибывали на охраняемые объекты в кратчайшие сроки.