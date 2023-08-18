Общество

Умер бывший первый замглавы администрации Пыталовского района Андрей Гончар

Бывший первый заместитель главы администрации Пыталовского района Андрей Гончар умер сегодня, 18 августа. Об этом глава района Вера Кондратьева сообщила в своем Telegram-канале.

Андрей Гончар. Фото: Telegram-канал Веры Кондратьевой

«Вспоминая Андрея Александровича, становится на душе тепло. Он никогда не унывал, был веселым и добрым. Одновременно был добросовестным, трудолюбивым, готовым всегда прийти на помощь. За эти качества его ценили и уважали», – рассказала Вера Кондратьева.

Она отметила, что Андрей Гончар был руководителем, обладающим большим опытом работы, и переживающим за порученное дело, принципиальным человеком, умеющим держать свое слово и отстаивать свою точку зрения, брать ответственность на себя и работать на результат.

«Таким он и останется в памяти тех, кто знал Андрея Александровича, и кто с ним работал. Приношу искренние слова соболезнования жене, сыну, всем его родным и близким людям», – добавила глава Пыталовского района.