Общество

«Прессинг»: СМИ на выборах, олды помнят, кризис жанра. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Прессинг», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 августа.

В преддверии губернаторских выборов в Псковской области темой выпуска стала роль СМИ в избирательном процессе. Юлия Магера и Константин Калиниченко вспомнили времена, когда под выборы создавались медиаимперии, обеспечивавшие победу своего кандидата. Ведущие назвали причины, по которым избирательный процесс ушел из широкой медийной повестки, и поговорили о последнем островке в СМИ региона, где еще возможен диалог разных политических сил.