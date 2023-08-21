Общество

Псковские росгвардейцы поддержали всероссийскую акцию

В День офицера России, который ежегодно отмечается 21 августа, военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по Псковской области поддержали всероссийскую ведомственную акцию «Из века в век. Кодекс чести русского офицера». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Изображение предоставлено пресс-службой управления Росгвардии по Псковской области

В рамках проекта росгвардейцы сняли видеоролик, в котором прочитали отрывки из принятого в 1804 году «Кодекса чести русского офицера».

Звание офицера впервые появилось в XVII веке во времена правления Петра I, который заложил основы формирования офицерского корпуса российского государства.