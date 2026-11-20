При необходимости все желающие на территории Псковской области теперь могут записаться на прием или вызвать врача на дом с помощью медицинских сервисов в национальном мессенджере Мах, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Изображение: министерство здравоохранения Псковской области

Как отметили в министерстве здравоохранени, с помощью специальных ботов Мах псковичи могу вызвать врача на дом, записаться на прием к врачу, посмотреть свои записи к врачу, записаться на телемедицинскую консультацию, посмотреть записи на телемедицинские консультации и результаты телемедицинской консультации, продлить рецепт на льготный лекарственный препарат или закрыть больничный лист без посещения поликлиники.