Общество

Свыше 20 боеприпасов изъяли псковские росгвардейцы за неделю

28 проверок соблюдения законодательства в области оборота гражданского оружия провели сотрудники управления Росгвардии по Псковской области с 14 по 20 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Удалось выявить 14 административных правонарушений, а также изъять две единицы оружия и 21 боеприпас.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.