Конкурс социальных проектов стартовал в Псковской области

Конкурса для социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию социальных проектов на территории Псковской области проводят в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.
Конкурс проводится по следующим направлениям субсидирования:
- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, в том числе профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста, в том числе деятельность по организации работы по преодолению компьютерной неграмотности среди указанных лиц, по профилактике правонарушений в отношении людей пожилого возраста, социальная адаптация инвалидов и их трудоустройство, адаптация и закрепление на рабочих местах, а также социальная адаптация их семей, поддержка лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, решение проблем занятости населения;
- подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
- охрана окружающей среды и защита животных;
- охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное и природоохранное значение, и мест захоронений;
- оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
- профилактика социально опасных форм поведения граждан, в том числе деструктивного поведения молодежи;
- благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства);
- деятельность в области образования (в том числе дополнительного образования), просвещения, науки культуры, искусства, научно-технического и художественного творчества, краеведения здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также духовному развитию личности;
- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
- проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества;
- деятельность в сфере допризывной подготовки молодежи;
- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
- участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
- социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
- увековечение памяти жертв политических репрессий;
- содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
- мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ;
- информационная, консультационная и методическая поддержка деятельности некоммерческих организаций;
- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников.
Максимальный размер субсидий составляет 860 000 рублей.
Для участия в конкурсе организация подает заявку на участие в конкурсе посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на сайте конкурса псков.гранты.рф в период с 21 августа по 20 сентября до 18.00.
Заявка должна содержать:
- информацию о проекте;
- результат предоставления субсидии и характеристики (показатели, необходимые для достижения результата предоставления субсидии);
- информацию о руководителе и команде проекта;
- сведения об организации, включающие адрес электронной почты;
- календарный план реализации проекта, содержащий в том числе даты начала и окончания срока реализации проекта;
- бюджет на реализацию проекта;
- согласие на публикацию (размещение) в сети «Интернет» информации об участнике конкурсного отбора, о подаваемой участником конкурсного отбора заявке, иной информации об участнике конкурсного отбора, связанной с конкурсным отбором;
- согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 24 февраля 2021 года № 18;
- подтверждение (заверение) организации о ее соответствии требованиям, указанным в пункте 11 Положения;
- направление субсидирования.
Организация вправе подать на конкурсный отбор не более трех заявок по направлениям субсидирования, указанным в объявлении о проведении конкурсного отбора, но не более одной заявки по каждому направлению субсидирования, указанному в объявлении о проведении конкурсного отбора.
По результатам конкурсного обора одной организации может быть предоставлена субсидия на реализацию только одного проекта.
Не допускается представление двух и более заявок на участие в конкурсном отборе, в которых краткое описание проекта, обоснование социальной значимости проекта, цель (цели) и задачи проекта, календарный план проекта и (или) бюджет на реализацию проекта совпадают по содержанию более чем на 50 процентов.
Разъяснение положений объявления о проведении конкурса осуществляется сотрудниками управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области по рабочим дням по адресу: Псков, улица Конная, 2, кабинет 106, с 9:00 до 18:00.
Контактные телефоны сотрудников управления: 8 (8112) 29-91-42, электронная почта: yukh.kulenkova@pskov.ru.