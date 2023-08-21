Общество

Конкурс социальных проектов стартовал в Псковской области

Конкурса для социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию социальных проектов на территории Псковской области проводят в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Конкурс проводится по следующим направлениям субсидирования:

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, в том числе профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста, в том числе деятельность по организации работы по преодолению компьютерной неграмотности среди указанных лиц, по профилактике правонарушений в отношении людей пожилого возраста, социальная адаптация инвалидов и их трудоустройство, адаптация и закрепление на рабочих местах, а также социальная адаптация их семей, поддержка лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, решение проблем занятости населения;

подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

охрана окружающей среды и защита животных;

охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное и природоохранное значение, и мест захоронений;

оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;

профилактика социально опасных форм поведения граждан, в том числе деструктивного поведения молодежи;

благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства);

деятельность в области образования (в том числе дополнительного образования), просвещения, науки культуры, искусства, научно-технического и художественного творчества, краеведения здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также духовному развитию личности;

деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;

проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества;

деятельность в сфере допризывной подготовки молодежи;

развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;

увековечение памяти жертв политических репрессий;

содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;

мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ;

информационная, консультационная и методическая поддержка деятельности некоммерческих организаций;

развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников.

Максимальный размер субсидий составляет 860 000 рублей.

Для участия в конкурсе организация подает заявку на участие в конкурсе посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на сайте конкурса псков.гранты.рф в период с 21 августа по 20 сентября до 18.00.

Заявка должна содержать:

информацию о проекте;

результат предоставления субсидии и характеристики (показатели, необходимые для достижения результата предоставления субсидии);

информацию о руководителе и команде проекта;

сведения об организации, включающие адрес электронной почты;

календарный план реализации проекта, содержащий в том числе даты начала и окончания срока реализации проекта;

бюджет на реализацию проекта;

согласие на публикацию (размещение) в сети «Интернет» информации об участнике конкурсного отбора, о подаваемой участником конкурсного отбора заявке, иной информации об участнике конкурсного отбора, связанной с конкурсным отбором;

согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 24 февраля 2021 года № 18;

подтверждение (заверение) организации о ее соответствии требованиям, указанным в пункте 11 Положения;

направление субсидирования.

Организация вправе подать на конкурсный отбор не более трех заявок по направлениям субсидирования, указанным в объявлении о проведении конкурсного отбора, но не более одной заявки по каждому направлению субсидирования, указанному в объявлении о проведении конкурсного отбора.

По результатам конкурсного обора одной организации может быть предоставлена субсидия на реализацию только одного проекта.

Не допускается представление двух и более заявок на участие в конкурсном отборе, в которых краткое описание проекта, обоснование социальной значимости проекта, цель (цели) и задачи проекта, календарный план проекта и (или) бюджет на реализацию проекта совпадают по содержанию более чем на 50 процентов.

Разъяснение положений объявления о проведении конкурса осуществляется сотрудниками управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области по рабочим дням по адресу: Псков, улица Конная, 2, кабинет 106, с 9:00 до 18:00.

Контактные телефоны сотрудников управления: 8 (8112) 29-91-42, электронная почта: yukh.kulenkova@pskov.ru.