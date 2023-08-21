Общество

Об истории псковских дач рассказали архивисты

Дачи получили широкое распространение в конце XIX века, рассказали Псковской Ленте Новостей в Государственном архиве Псковской области. Горожане стремились на лето уехать из шумных и пыльных городов. Нередко в пригородах благодаря усердию местных предпринимателей появлялись небольшие дачные поселки, каждый домик в котором сдавался в аренду.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

«Дачи в садах тянулись направо и налево в одну линию. С горы открывался обширный вид на восток, на живописную низменность. Теперь все сверкало чистыми, яркими красками раннего утра. Синеватые леса темнели по долине; светлой, местами алой сталью блестела река в камышах и высокой луговой зелени», – привели архивисты фрагмент из рассказала Ивана Бунина «На даче».

В фондах Государственного архива Псковской области есть примечательный и ценный для исследователей русских дач документ – «Список дачных местностей и курортов, находящихся в Псковском уезде», датированный 1902 годом.

«В перечне можно увидеть такие привычные для псковичей наименования: Череха, Любятово, Козий Брод. Многие из этих местностей стали частью современного Пскова. Обратите внимание, насколько увеличивалось количество жителей этих местечек в дачный сезон. К примеру, в Черехе с 84 до 800 человек, а в Лисьих Горках с 40 до 100», – рассказали в архиве.