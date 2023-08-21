Общество

О Курской битве расскажут псковичам в библиотеке на Конной

Библиотека на Конной приглашает псковичей принять участие в историко-просветительской программе «Курский излом: решающая битва Великой Отечественной войны». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в централизованной библиотечной системе города Пскова.

Фото здесь и далее: централизованная библиотечная система города Пскова

«80 лет назад, 23 августа 1943 года, завершилась Курская битва. По своему размаху, привлекаемым силам и средствам, напряженности и итогам Курская битва является одной из крупнейших битв Великой Отечественной войны. Сражение продолжалось 50 неимоверно трудных дней и ночей. Благодаря мужеству, стойкости и героизму советских солдат и офицеров немецко-фашистские войска оказались разгромлены частями Красной армии, что привело к завершению коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны», – рассказали библиотекари.

В библиотеке работает книжная выставка «Курский излом», в экспозиции которой представлено более 80 изданий о грандиозном сражении на Курской дуге. В центре – новое исследование (2023) известного псковского военного историка Сергея Бирюка «Операция "Цитадель". Северный фас Курской дуги». На основе российских и немецких архивных документов автор попытался установить ход боевых действий, реальный состав войск, участвовавших в сражении, и показать, почему немцы так и не смогли прорвать оборону советских войск на первом этапе решающего сражения Великой Отечественной войны.

Также в библиотеке подготовили видеообзор «Крах "Цитадели"», в котором рассказывается о книжных новинках о Курской битве из фонда учреждения культуры. Желающие проверить свои знания по истории сражения могут ответить на вопросы квиза «На огненной дуге».

«Посетите нашу библиотеку в среду 23 августа – вы сможете посмотреть документальный фильм "Курская дуга" (начало демонстрации в 12:00), и узнать имена псковичей-участников великой битвы», – поделились в библиотеке.

Адрес: Псков, улица Конная, 6.